Software a prezzo scontato in vendita online ma è una truffa | due sotto processo

Vendono un programma per computer online, intascano i soldi e spariscono. In due finiscono sotto processo per truffa aggravata, ma poi se la cavano a seguito del ritiro della querela da parte della persona offesa.I due imputati, difesi dagli avvocati Andrea Galmacci e Giulio Liscio, erano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it