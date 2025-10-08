Software a prezzo scontato in vendita online ma è una truffa | due sotto processo

Perugiatoday.it | 8 ott 2025

Vendono un programma per computer online, intascano i soldi e spariscono. In due finiscono sotto processo per truffa aggravata, ma poi se la cavano a seguito del ritiro della querela da parte della persona offesa.I due imputati, difesi dagli avvocati Andrea Galmacci e Giulio Liscio, erano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

