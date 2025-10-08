Sofia lettera a Mattarella | Voglio diventare come te La risposta del Presidente
Ravenna, 8 ottobre 2025 – Avrebbe voluto incontrarlo di persona, ma, quando è venuto a Ravenna lo scorso aprile, era a scuola. Così, calamaio, pennino e inchiostro alla mano, ha deciso di scrivergli una lettera. “Caro Presidente, mi chiamo Sofia Guglielmelli, ho 11 anni e vivo a Ravenna. Le scrivo perché da grande vorrei diventare, proprio come lei, Presidente della Repubblica ”. Per giorni Sofia ha guardato nella buchetta della posta più volte al giorno: al rientro da scuola, prima di cena, la mattina quando usciva di casa. Finché, dopo neanche tre settimane, la lettera – con sigillo della Repubblica Italiana e scritta a mano - è finalmente arrivata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sofia - lettera
Sosta selvaggia a piazza Santa Sofia e viavai di auto: lettera aperta di un cittadino
La lettera di Sofia Goggia per Franzoso: «Caro Matteo, al funerale quando hanno fatto il tuo nome ha iniziato a nevicare» - X Vai su X
LA VALSUSINA SOFIA GIUDICE VINCE PREMIO NAZIONALE CON UN TOCCANTE VIDEO TEATRALE CONTRO LA GUERRA https://www.valsusaoggi.it/la-valsusina-sofia-giudice-vince-premio-nazionale-con-un-toccante-video-teatrale-contro-la-guerra/ #bo - facebook.com Vai su Facebook
Sofia, lettera a Mattarella: “Voglio diventare come te”. La risposta del Presidente - Così, calamaio, pennino e inchiostro alla mano, ha deciso di scrivergli una lettera. Segnala ilrestodelcarlino.it