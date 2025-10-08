Sofia lettera a Mattarella | Voglio diventare come te La risposta del Presidente

Ravenna, 8 ottobre 2025 – Avrebbe voluto incontrarlo di persona, ma, quando è venuto a Ravenna lo scorso aprile, era a scuola. Così, calamaio, pennino e inchiostro alla mano, ha deciso di scrivergli una lettera. “Caro Presidente, mi chiamo Sofia Guglielmelli, ho 11 anni e vivo a Ravenna. Le scrivo perché da grande vorrei diventare, proprio come lei, Presidente della Repubblica ”. Per giorni Sofia ha guardato nella buchetta della posta più volte al giorno: al rientro da scuola, prima di cena, la mattina quando usciva di casa. Finché, dopo neanche tre settimane, la lettera – con sigillo della Repubblica Italiana e scritta a mano - è finalmente arrivata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

