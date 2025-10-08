Società a confronto con gli arbitri
Incontro tra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti della Serie B all’International Broadcast Center di Lissone, sede della distribuzione audiovisiva e soprattutto quartier generale del Var. Per i granata erano presenti il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio, il calciatore Lorenzo Libutti e il club referee manager Mattia Scarpa (nell’ordine, insieme nella foto). Dopo la visita agli spazi dedicati, con alcune simulazioni spiegate dal responsabile Can Gianluca Rocchi, è arrivato il saluto del presidente Paolo Bedin e di quello dell’Aia, Antonio Zappi. Nel frattempo sono ripresi ieri pomeriggio gli allenamenti della Reggiana a ‘Villa Granata’ che proseguiranno oggi pomeriggio, domani (con seduta doppia) e venerdì pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
