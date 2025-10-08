Sociale | Santangelo al via AMA Arte Musica Abruzzo Giovani

L'Aquila - La Regione presenta A.M.A. – Arte Musica Abruzzo Giovani, un progetto triennale dedicato ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con l’obiettivo di prevenire e contrastare disagio sociale, isolamento e fragilità emotiva attraverso l’arte e la creatività. “Con questo progetto vogliamo rafforzare il benessere psicosociale dei ragazzi, offrendo loro opportunità di espressione, incontro e crescita personale - afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Roberto Santangelo. “L’arte - prosegue- diventa strumento di inclusione, dialogo e cittadinanza attiva”. Il progetto, attivo da maggio 2025 a maggio 2028, coinvolgerà oltre 600 giovani in laboratori creativi, performance artistiche, progetti di street art, mentorship e attività culturali diffuse su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Sociale: Santangelo, al via "A.M.A. (Arte Musica Abruzzo Giovani)

