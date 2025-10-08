Social vietati sotto i 14 anni lo psicoterapeuta | Non basta bisogna saper gestire il mondo digitale

(Adnkronos) – La proposta di legge della Lega che chiede lo stop ai social per gli under 14 e una stretta sulla messaggistica istantanea è "un segnale importante" ma non sufficiente perché "il problema non si risolve solo 'togliendo'". A dirlo all'Adnkronos Salute Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com