Social media vietati agli under 14 | la proposta della Lega prevede anche lo stop anche per WhatsApp Telegram Facebook Messenger Signal e Skype

La crescente preoccupazione per i rischi digitali che colpiscono i giovani ha portato il Parlamento a esaminare diverse proposte di legge volte a regolamentare l'accesso ai social media. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sempre meno giovani al voto, sempre di più nella piazza virtuale dei social media

L'agenzia Usa sull'immigrazione vaglierà il controllo continuo dei social. Media, l'organo vuole incrociare i dati di Facebook e altre app #ANSA

Social vietati agli under 14: a Milano parte la causa contro Meta e TikTok - Niente Tik Tok e app di Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) ai minori di 14 anni: è la richiesta al centro di un’azione legale avviata in Tribunale a Milano dallo studio torinese “Ambrogio & Commodo” ... Come scrive strettoweb.com

La Danimarca pronta a vietare i social agli under15 - “Cellulari e social media stanno rubando l’infanzia ai nostri figli” dice il primo ministro Mette Frederiksen The post La Danimarca pronta a vietare i social agli under15 appeared first on Primaonline ... Segnala msn.com