Social e chat vietati per gli under 14 sul telefono non deve esserci neanche Whatsapp | la stretta chiesta da Lega Forza Italia FdI e Pd

Stop all’utilizzo di tutte le piattaforme social per i minori di 14 anni. Lo chiede un disegno di legge approdato nelle scorse ore in Senato e promosso da diversi parlamentari leghisti, tra cui l’ex ministra Erika Stefani e il vicepresidente di Palazzo Madama, Gianmarco Centinaio. Nel testo si chiede esplicitamente di impedire l’accesso ai vari Facebook, TikTok, X e Instagram a chi ha meno di 14 anni. Mentre tra i 14 e i 16, il Carroccio chiede che l’iscrizione alle piattaforme social sia condizionato all’« acquisizione del consenso dei rispettivi tutori legali». La proposta della Lega. Ad oggi si può aprire un account social sotto i 14 anni solo con il via libera dei genitori, ma senza reali strumenti di verifica da parte delle piattaforme. 🔗 Leggi su Open.online