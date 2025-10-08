Soci parcheggio trasformato in discarica | denunciato un imprenditore

I Carabinieri Forestali intervengono dopo la segnalazione dei tecnici comunali. Area bonificata e restituita ai cittadini Un parcheggio pubblico trasformato in discarica a cielo aperto. Succede a Soci, nel comune di Bibbiena, dove un imprenditore — non residente in Casentino — aveva deciso di utilizzare un’area comunale come punto di raccolta per i materiali di scarto della propria attività artigianale. Nel piccolo spiazzo di via 8 Marzo si era accumulato di tutto: bancali in legno, vecchie mattonelle, scarti di muratura, fusti di plastica e attrezzi non più funzionanti. In poco tempo, il parcheggio si era trasformato in un ammasso disordinato di rifiuti, visibile anche dalla strada. 🔗 Leggi su Lortica.it

