Finto carabiniere tenta una truffa a un’anziana. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 50enne, ritenuto responsabile di tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 83 anni. La vittima ha ricevuto una chiamata sul numero fisso di casa, il cui interlocutore, qualificatosi come carabiniere, l’ha accusata di un furto di monili in oro ai danni di una gioielleria del posto. L’uomo l’ha chiamata per nome, indicando l’indirizzo di casa, dimostrandole che conosceva tutti i suoi dati al pari di un vero carabiniere. Lei gli ha risposto che era impossibile fosse lei la responsabile del furto, non uscendo quasi più di casa a causa dell’età, ma l’uomo le ha detto che c’era una denuncia a suo carico,. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Smascherato dal nipote. Si finge carabiniere per truffare un’anziana