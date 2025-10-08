Smart Land in azione | il progetto della Città metropolitana di Milano

8 ott 2025

Un’infrastruttura che nasce dalla collaborazione pubblico-privato, senza costi per le casse pubbliche, e che promuove ricerca, formazione e servizi innovativi, rendendo Milano un laboratorio di smart city sostenibile e inclusiva. 🔗 Leggi su Repubblica.it

