Slitta il voto su Chat control niente accordo tra i 27 E la nuova votazione del 14 ottobre non è più in agenda

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul dossier era previsto un primo voto all’ordine del giorno nella prossima riunione dei ministri Ue dell’Interno in programma il 14 ottobre a Lussemburgo, ma non sarà più in agenda. Il lavoro proseguirà dunque a livello tecnico. Nuova fumata nera del Consiglio Ue sul regolamento per prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori. I rappresentanti permanenti dei Ventisette (Coreper) non sono riusciti a trovare un accordo sulla proposta di compromesso avanzata dalla presidenza di turno danese del Consiglio Ue. La proposta include un obbligo per le piattaforme di messaggistica come WhatsApp di scansionare anche le comunicazioni private alla ricerca di materiale pedopornografico (Csam), meccanismo noto come ‘chat control’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

