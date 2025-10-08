Sla Ada vince la battaglia per il suicidio assistito
Ada ha vinto la sua battaglia contro la Sla e la burocrazia: potrà accedere al suicidio assistito che in un primo momento le era stato negato dall'Asl. 44 anni, campana, nel giugno 2024 le era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica. Nel giro di un anno la donna ha perso l'uso della parola, delle mani, degli arti, fino a dipendere in tutto dai suoi familiari e dalla sorella Celeste in particolare. Alla sua voce aveva affidato anche questo appello con cui chiedeva di fare presto: perché ogni minuto di attesa diventa sempre più insopportabile. L'Asl campana dopo un primo diniego ha riconosciuto alla paziente tutti i requisiti previsti dalla sentenza Cappato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sla, Ada vince la battaglia per il suicidio assistito - L'Asl campana riconosce tutti i requisiti alla 44enne dopo il ricorso d'urgenza. Riporta tgcom24.mediaset.it
La battaglia di Ada, malata di Sla: via libera per la morte volontaria. "La malattia ha perso, ho vinto io" - La donna potrà quindi, quando e se lo vorrà, accedere al suicidio assistito nel rispetto delle garanzie costituzionali. Secondo napolitoday.it