Le carte che stanno emergendo nel processo della Procura di Roma a carico di Aurelio De Laurentiis non avranno effetti sulla giustizia sportiva. Questo quanto ribadito dal giornalista Francesco Modugno a Sky Sport, che smentisce ogni possibile riapertura dell’indagine da parte della Procura Figc sul caso Osimhen: «L’affaire Osimhen, la faccenda plusvalenza, riproposta oggi dai colleghi di Repubblica con la pubblicazione dell’informativa a disposizione della Guardia di Finanza, che di fatto nulla aggiungono. Perché restano quei fatti, resta l’ipotesi di reato, di falso sia in bilancio, resta l’udienza da attendere il 6 novembre quando il Napoli presenterà l’ultima perizia di parte, un parere tecnico sul modo in cui sono stati valutati i tre giovani e Karnezis, inseriti in una trattativa da 70 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sky: «Un’indagine Figc sul caso Osimhen potrebbe riaprirsi soltanto davanti a fatti e situazioni nuovi»