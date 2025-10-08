Sky | Conte spera di avere Politano a disposizione contro l’Inter
Dall’inizio della stagione il Napoli e Conte si sono trovati a fronteggiare un gran numero di infortuni. In realtà si è partiti ancor prima che il campionato partisse con il forfait di Lukaku per cui si è corso ai riparti con l’acquisto di Hojlund. Purtroppo ora bisogna rimediare con la rosa che c’è ed è per questo che i due infortuni di Stanislav Lobotka e Matteo Politano preoccupano e non poco il mister. Il Napoli deve giocare tre competizioni ed è deciso a far bene in tutte. Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno fatto il punto sugli infortunati, partendo da Stanislav Lobotka e Matteo Politano: « Per entrambi una lesione muscolare, al gluteo per Politano, all’adduttore invece per Lobotka. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: conte - spera
Conte vuole "assolvere" Ricci. Il Pd aspetta, lo prega, e spera
“Conte spera in lui”, svelato il sogno di mercato del tecnico: Napoli all’assalto?
Gutierrez verso la prima convocazione: Conte spera di averlo già al Franchi
ULTIM'ORA Non arrivano buone notizie, ma Conte ha una speranza: riaverlo per #NapoliInter ? - facebook.com Vai su Facebook
GAZZETTA - Napoli-Sporting, Conte spera di poter recuperare Spinazzola, le ultime https://ift.tt/mdQj7IE - X Vai su X
Sky: Conte spera di avere Politano a disposizione contro l’Inter - A Sky Sport Francesco Modugno fatto il punto sugli infortunati, partendo da Stanislav Lobotka e Matteo Politano: ... Segnala ilnapolista.it
Infortuni Lobotka e Politano, Sky: Conte spera di avere l'esterno per l'Inter - Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha parlato degli infortunati in casa Napoli, partendo da Stanislav Lobotka e Matteo Politano: "Per entrambi ... tuttonapoli.net scrive