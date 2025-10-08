Sky | Conte spera di avere Politano a disposizione contro l’Inter

Dall’inizio della stagione il Napoli e Conte si sono trovati a fronteggiare un gran numero di infortuni. In realtà si è partiti ancor prima che il campionato partisse con il forfait di Lukaku per cui si è corso ai riparti con l’acquisto di Hojlund. Purtroppo ora bisogna rimediare con la rosa che c’è ed è per questo che i due infortuni di Stanislav Lobotka e Matteo Politano  preoccupano e non poco il mister. Il Napoli deve giocare tre competizioni ed è deciso a far bene in tutte. Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato da Castel Volturno Francesco Modugno fatto il punto sugli infortunati, partendo da Stanislav Lobotka e Matteo Politano: « Per entrambi una lesione muscolare, al gluteo per Politano, all’adduttore invece per Lobotka. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

