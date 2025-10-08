skate ha superato i 15 milioni di giocatori ea celebra il traguardo raggiunto dal gioco

Electronic Arts ha annunciato con entusiasmo che skate., l’atteso ritorno della storica serie di skateboard, ha già superato i 15 milioni di giocatori in meno di tre settimane dal debutto in accesso anticipato. Un risultato eccezionale, che dimostra quanto la community fosse pronta a tornare a sfrecciare per le strade digitali di San Vansterdam, la nuova città sandbox creata dallo studio Full Circle. L’azienda ha condiviso la notizia attraverso i suoi canali ufficiali, ringraziando i fan con un messaggio diretto su X: “Wow, grazie! Oltre 15 milioni di giocatori hanno esplorato San Vansterdam dall’inizio dell’Early Access!” Il traguardo arriva proprio mentre debutta la Stagione 1 del gioco, che introduce un’ondata di contenuti inediti: nuove aree da esplorare, missioni e sfide stagionali, eventi speciali, collaborazioni con nuovi marchi partner e una serie di miglioramenti alla qualità dell’esperienza complessiva. 🔗 Leggi su Game-experience.it

