Six Kings Slam | i giganti del tennis si sfidano in diretta su Netflix il 15 16 e 18 ottobre

È finalmente disponibile il trailer ufficiale di Six Kings Slam, l’evento tennistico più atteso dell’anno che vedrà scendere in campo sei tra i più grandi campioni del circuito ATP. Per la prima volta nella storia, il torneo sarà trasmesso live in esclusiva su Netflix, direttamente dalla spettacolare ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. Sei re, un solo trono. Dal 15 al 18 ottobre, gli appassionati di tennis di tutto il mondo potranno assistere a tre giornate di sfide tra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Un format compatto e adrenalinico, pensato per unire sport e intrattenimento globale, con le partite trasmesse in diretta alle ore 18:30 (ora italiana). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

