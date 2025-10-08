Six Kings Slam 2025 dal 15 al 18 ottobre | il trailer – Video
È da oggi disponibile il trailer di Six Kings Slam 2025, l’attesissimo evento tennistico che riunisce sei tra i più grandi campioni del circuito ATP. Il torneo sarà trasmesso per la prima volta in assoluto live solo su Netflix, direttamente dalla ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. Ad aggiudicarsi il ricco montepremi l’anno scorso era stato Jannik Sinner. Il 15, 16 e 18 ottobre, gli appassionati potranno assistere a incontri spettacolari tra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev, e Stefanos Tsitsipas. Le partite avranno inizio alle 18:30 (ora italiana) Di seguito il calendario:. 🔗 Leggi su Lapresse.it
