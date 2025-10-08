Six Kings Slam 2025 dal 15 al 18 ottobre | il trailer – Video

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È da oggi disponibile il trailer di Six Kings Slam 2025, l’attesissimo evento tennistico che riunisce sei tra i più grandi campioni del circuito ATP. Il torneo sarà trasmesso per la prima volta in assoluto live solo su Netflix, direttamente dalla ANB Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. Ad aggiudicarsi il ricco montepremi l’anno scorso era stato Jannik Sinner. Il 15, 16 e 18 ottobre, gli appassionati potranno assistere a incontri spettacolari tra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev, e Stefanos Tsitsipas. Le partite avranno inizio alle 18:30 (ora italiana) Di seguito il calendario:. 🔗 Leggi su Lapresse.it

six kings slam 2025 dal 15 al 18 ottobre il trailer 8211 video

© Lapresse.it - Six Kings Slam 2025 dal 15 al 18 ottobre: il trailer – Video

In questa notizia si parla di: kings - slam

Torna il Six Kings Slam con Sinner: i partecipanti dell’edizione 2025 e il montepremi da capogiro

Six Kings Slam con tutte le stelle del tennis: ma su Sinner nella locandina c’è un grave errore

Jannik Sinner conferma la sua presenza nella Six Kings Slam 2025: la locandina del n.1 del mondo fa discutere

six kings slam 2025Six Kings Slam, la guida all'evento più ricco del tennis. Ecco quando giocherà Sinner - Jannik punta a confermarsi campione nella stellare esibizione, presenti anche Alcaraz e Djokovic. Si legge su msn.com

six kings slam 2025Quando gioca Jannik Sinner al Six Kings Slam 2025? Avversario, tabellone, dove vederlo solo in streaming - Il torneo di tennis d'esibizione denominato Six Kings Slam andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre: tra i ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Six Kings Slam 2025