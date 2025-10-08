Sistema Sorrento il sindaco festeggiò la sconfitta del Comune in una causa milionaria con l’imprenditore vittorioso

Per chi faceva il tifo il sindaco di Sorrento Massimo Coppola? Per il Comune o per gli imprenditori che facevano causa al Comune? Per questi ultimi, a leggere gli atti delle indagini sul ‘Sistema Sorrento’. E poi tutti a cena a festeggiare, con il fido Raffaele Guida detto Lello il Sensitivo ­. A brindare per la sconfitta dell’ente pubblico, o meglio, per la vittoria dell’imprenditore, uno di quelli rodati, che secondo i pm di Torre Annunziata versava a Coppola dal 7% al 10% di tangente sugli appalti aggiudicati. Poco male per il buco milionario nelle casse comunali. Quei soldi andavano nei conti di un amico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sistema Sorrento, il sindaco festeggiò la sconfitta del Comune in una causa milionaria con l’imprenditore vittorioso

