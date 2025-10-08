Sistema Bus Rapid Transit al via i cantieri per la linea verde | Sarà un tracciato da 10 km con 35 fermate

La determina dirigenziale con cui si approva il progetto esecutivo dell’importo di 37.347.163 euro, completo di verifica di Asset, è in pubblicazione sull'Albo pretorio. Partiranno lunedì 13 ottobre i lavori previsti per la realizzazione della ‘linea Verde’ nell’ambito del progetto Brt (Bus Rapid. 🔗 Leggi su Baritoday.it

sistema bus rapid transitBus Rapid Transit: al via lunedì il cantiere della linea verde a Bari. Approvato stralcio progetto esecutivo - (FERPRESS) – Bari, 8 OTT – Partiranno lunedì 13 ottobre i lavori previsti per la realizzazione della “linea Verde” nell’ambito del progetto BRT – Bus Rapid Transit, finanziato dall’Unione Europea Next ... Scrive ferpress.it

Bari e il progetto Bus Rapid Transit - Nel giro di due anni il Brt dovrebbe diventare realtà, cambiando in maniera incisiva la mobilità urbana a Bari. Da rainews.it

