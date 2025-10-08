Sismoff progetto per i Campi Flegrei | la sfida privata di Radoff per la prevenzione sismica

Radoff Spa, azienda italiana leader nel monitoraggio e nella bonifica dell’aria indoor, annuncia l’avvio di Sismoff, un progetto strategico che si sviluppa nei Campi Flegrei, una delle aree vulcaniche più sensibili e complesse d’Europa, e ha un duplice obiettivo: tutelare la salute pubblica attraverso il controllo dell’inquinamento indoor e contribuire alla prevenzione sismica tramite l’analisi avanzata dei precursori geofisici, con particolare attenzione al gas radon. Intelligenza Artificiale e Reti Neurali al servizio della prevenzione sismica Sismoff integra un sistema proprietario composto da sensori Radoff di nuova generazione, certificati da ENEA, capaci di rilevare in tempo reale variazioni anomale di radon, insieme a parametri ambientali come temperatura, pressione, umidità e microtremori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it