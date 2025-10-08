Siria le prime elezioni del post-Assad | voto indiretto e parziale e il primo candidato di religione ebraica dal 1967
È cominciato nella notte di domenica 5 ottobre lo spoglio dei voti per l’elezione del primo parlamento siriano dalla caduta del regime di Bashar Al Assad. Ad essere chiamati al voto non sono stati i cittadini ma i 7000 membri che compongono i circa sessanta collegi elettorali nel paese. Saranno loro ad eleggere l’assemblea legislativa. I cittadini, ha spiegato il governo, non sono stati chiamati al voto diretto a causa della perdita dei documenti durante il conflitto civile durato oltre dieci anni e dell’ancora alto numero di rifugiati interni ed esterni al paese che rende le operazioni d’organizzazione ancor più difficili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
