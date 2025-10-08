Siria le prime elezioni del post-Assad | voto indiretto e parziale e il primo candidato di religione ebraica dal 1967

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È cominciato nella notte di domenica 5 ottobre lo spoglio dei voti per l’elezione del primo parlamento siriano dalla caduta del regime di Bashar Al Assad. Ad essere chiamati al voto non sono stati i cittadini ma i 7000 membri che compongono i circa sessanta collegi elettorali nel paese. Saranno loro ad eleggere l’assemblea legislativa. I cittadini, ha spiegato il governo, non sono stati chiamati al voto diretto a causa della perdita dei documenti durante il conflitto civile durato oltre dieci anni e dell’ancora alto numero di rifugiati interni ed esterni al paese che rende le operazioni d’organizzazione ancor più difficili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

siria le prime elezioni del post assad voto indiretto e parziale e il primo candidato di religione ebraica dal 1967

© Ilfattoquotidiano.it - Siria, le prime elezioni del post-Assad: voto indiretto e parziale (e il primo candidato di religione ebraica dal 1967)

In questa notizia si parla di: siria - prime

Siria, prime elezioni parlamentari a settembre dopo la caduta di Assad

Siria, le prime elezioni dopo la fine del regime di Assad sono state rimandate al 5 ottobre

Così la nuova Siria prepara le sue prime elezioni, con le cicatrici

siria prime elezioni postLe prime elezioni in Siria dalla fine della dittatura - Ma non davvero democratiche: il processo elettorale è stato accusato di non essere rappresentativo delle molte minoranze etniche e religiose ... Segnala ilpost.it

siria prime elezioni postLa Siria al voto dopo 55 anni di Assad: il nodo delle minoranze e le incognite del post regime - Dopo 10 mesi dalla caduta quasi improvvisa della dittatura di Bashar Assad, la transizione democratica del Paes ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Siria Prime Elezioni Post