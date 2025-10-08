Sinner Bertolucci picchia duro | Non doveva farlo

Jannik Sinner, in un modo o nell’altro, finisce sempre al centro dell’attenzione: le cose sono andate così pure stavolta. Jannik Sinner ha terminato la sua corsa. Dopo aver vinto a Pechino, non ha portato avanti il torneo Masters 1000 di Shanghai. Una decisione, questa, legata a un malessere occorso durante l’ultima partita, in cui si è ritirato. Adesso l’interesse principale per l’altoatesino è di riprendersi, al di là della classifica ATP e dei trofei a cui può legittimamente ambire. Rimane il dispiacere di una partita che sarebbe potuta andare decisamente in maniera diversa. Detto questo, comunque, il commentatore televisivo Paolo bertolucci ha deciso di esprimere la propria opinione in merito a quella che è la situazione riguardante proprio Sinner. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

