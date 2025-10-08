Sindacati all' attacco di Beatrice Venezi Sciopero a La Fenice il 17 ottobre

Non si placano le proteste contro Beatrice Venezi, nominata direttore musicale stabile del teatro La Fenice di Venezia. L'incarico diventerà operativo a ottobre 2026, ma le polemiche sono scoppiate già a fine settembre, quando musicisti e lavoratori hanno proclamato "lo stato di agitazione". Ora i sindacati dei lavoratori del Teatro La Fenice annunciano uno sciopero il 17 ottobre prossimo. "Si è svolto oggi un incontro con i vertici del Teatro La Fenice, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro", hanno dichiarato le sigle sindacali chiedendo la revoca della nomina e annunciando un'assemblea pubblica nell'orario in cui è prevista la prima di Wozzeck. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sindacati all'attacco di Beatrice Venezi. "Sciopero a La Fenice il 17 ottobre"

