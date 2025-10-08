Simone Petilli dà l' addio al ciclismo | Ho fatto quel che sognavo da bambino

Ha scelto una via “moderna”, e molto toccante, per dare l'addio al ciclismo: una lunga lettera pubblicata sui propri canali social. Simone Petilli sabato correrà la sua ultima gara professionistica e non sarà una corsa qualsiasi, ma il Giro di Lombardia che passerà (nella fase iniziale) anche per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it