Simest rinnova il cda | De Pedys presidente

Lettera43.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea degli azionisti di Simest, società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività, ha nominato il nuovo consiglio d’amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2025-2027. Confermata alla carica di amministratrice delegata Regina Corradini D’Arienzo, è stato nominato presidente Vittorio de Pedys. Gli altri consiglieri eletti sono Matteo Zoppas, Sandro Donati, Maria Elena Perretti, Roberto Rati, Barbara Cimmino. L’assemblea ha inoltre nominato i membri del collegio sindacale: Renato Castaldo (presidente), Lucrezia Iuliano (sindaco effettivo) e Ugo Venanzio Gaspari (sindaco effettivo). 🔗 Leggi su Lettera43.it

