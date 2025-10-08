Silent Hill f ci dimostra che un altro tipo di horror è possibile
L’uscita di Silent Hill f, capitolo che ci porta lontanissimi dall’iconica cittadina americana, è l’occasione perfetta per rimescolare le carte e provare ad allargare le potenzialità intrinseche del franchise, tenuto lontano per stilemi e ritmo dal cuginetto di casa Capcom Resident Evil, da cui doveva modellarsi come clone per Konami, dimostrando che spesso, quando si parla di horror, non bisogna lasciarsi coccolare dalle regole prese con noia dal più classico dei manuali, perché se si vuole lasciare un segno, bisogna osare, plasmare quella paura fisica, carnale o psicologica attorno qualcosa di reale, il quotidiano, l’evento cardine per cui le emozioni umane prendono il sopravvento alla razionalità e si agisce, per un naturale senso di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: silent - hill
Netflix e i suoi nuovi successi ispirati a Silent Hill e Slender Man
Silent hill: come 11 anni di delusioni hanno minato il suo ritorno
Silent Hill 1 Remake è entrato in fase di piena produzione, conferma Bloober Team
Silent Hill 2 Remake potrebbe arrivare a breve su PlayStation Plus Extra - X Vai su X
#CronosTheNewDawn ha venduto "solo" 200.000 copie al lancio, numeri ben distanti da quelli di Silent Hill 2 Remake. Bloober Team, però, non è preoccupata. - facebook.com Vai su Facebook
Silent Hill f: Konami Conferma che i Futuri Capitoli Non Seguiranno la Stessa Formula, nonostante il successo inaspettato - Motoi Okamoto assicura: non tutti i futuri Silent Hill seguiranno la formula di f. Segnala q-gin.info
Come si colloca Silent Hill f rispetto al remake di Silent Hill 2? - La risposta sorprende i fan e cambia il futuro della saga horror di Konami. Secondo icrewplay.com