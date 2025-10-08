Silent Hill f ci dimostra che un altro tipo di horror è possibile

Screenworld.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uscita di Silent Hill f, capitolo che ci porta lontanissimi dall’iconica cittadina americana, è l’occasione perfetta per rimescolare le carte e provare ad allargare le potenzialità intrinseche del franchise, tenuto lontano per stilemi e ritmo dal cuginetto di casa Capcom Resident Evil, da cui doveva modellarsi come clone per Konami, dimostrando che spesso, quando si parla di horror, non bisogna lasciarsi coccolare dalle regole prese con noia dal più classico dei manuali, perché se si vuole lasciare un segno, bisogna osare, plasmare quella paura fisica, carnale o psicologica attorno qualcosa di reale, il quotidiano, l’evento cardine per cui le emozioni umane prendono il sopravvento alla razionalità e si agisce, per un naturale senso di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

silent hill f ci dimostra che un altro tipo di horror 232 possibile

© Screenworld.it - Silent Hill f ci dimostra che un altro tipo di horror è possibile

In questa notizia si parla di: silent - hill

Netflix e i suoi nuovi successi ispirati a Silent Hill e Slender Man

Silent hill: come 11 anni di delusioni hanno minato il suo ritorno

Silent Hill 1 Remake è entrato in fase di piena produzione, conferma Bloober Team

silent hill f dimostraSilent Hill f: Konami Conferma che i Futuri Capitoli Non Seguiranno la Stessa Formula, nonostante il successo inaspettato - Motoi Okamoto assicura: non tutti i futuri Silent Hill seguiranno la formula di f. Segnala q-gin.info

silent hill f dimostraCome si colloca Silent Hill f rispetto al remake di Silent Hill 2? - La risposta sorprende i fan e cambia il futuro della saga horror di Konami. Secondo icrewplay.com

Cerca Video su questo argomento: Silent Hill F Dimostra