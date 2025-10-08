Silent Hill f ci dimostra che un altro tipo di horror è possibile

L’uscita di Silent Hill f, capitolo che ci porta lontanissimi dall’iconica cittadina americana, è l’occasione perfetta per rimescolare le carte e provare ad allargare le potenzialità intrinseche del franchise, tenuto lontano per stilemi e ritmo dal cuginetto di casa Capcom Resident Evil, da cui doveva modellarsi come clone per Konami, dimostrando che spesso, quando si parla di horror, non bisogna lasciarsi coccolare dalle regole prese con noia dal più classico dei manuali, perché se si vuole lasciare un segno, bisogna osare, plasmare quella paura fisica, carnale o psicologica attorno qualcosa di reale, il quotidiano, l’evento cardine per cui le emozioni umane prendono il sopravvento alla razionalità e si agisce, per un naturale senso di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

