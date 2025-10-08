Siena | interdetto imprenditore dell’Amiata L’accusa | fatture false per 2,6 milioni

La Guardia di finanza, su disposizione della procura di Siena, ha eseguito una misura cautelare interdittiva nei confronti del legale rappresentante di un'azienda dell'Amiata, impegnata ne settore della pelletteria, già destinataria a settembre di un sequestro preventivo per un valore di oltre 1,18 milioni di euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena: interdetto imprenditore dell’Amiata. L’accusa: fatture false per 2,6 milioni

In questa notizia si parla di: siena - interdetto

A seguito dei danni sui solai della struttura, è stato interdetto l'accesso all'intero fabbricato e alla corte esterna dello stesso. - facebook.com Vai su Facebook

GdF Siena: reati tributari nella pelletteria amiatina, imprenditore interdetto dall'attività per un anno - Nuovi sviluppi dell’indagine che un mese e mezzo fa ha portato la Guardia di Finanza di Siena ad un un sequestro preventivo di 1. radiosienatv.it scrive

Appalti nel mirino della Finanza, indagine tra Perugia e Chiusi: ai domiciliari imprenditore e funzionario pubblico - Chiusi (Siena), 20 settembre 2025 – Cinque misure cautelari personali sono state eseguite ieri dalla guardia di finanza di Perugia in relazione a una gara pubblica che è stata indetta dal Consorzio ... Scrive lanazione.it