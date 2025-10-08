Siena 15enne radicalizzato giura fedeltà alla jihad | sul cellulare video con minacce contro i miscredenti
Un 15enne tunisino è stato collocato in comunità a Siena per arruolamento con finalità di terrorismo e porto di armi, dopo indagini della D.I.G.O.S. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: siena - 15enne
Siena, arrestato 15enne per terrorismo: sul cellulare minacce in nome della jihad
Terrorismo, 15enne tunisino indagato in provincia di Siena per arruolamento online - facebook.com Vai su Facebook
I poliziotti della #Digos di Firenze e i carabinieri di Montepulciano (Siena) arrestano 15enne per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e porto di armi. Sequestrati un coltello e cellulare con contenuti di propaganda jihadista #7ottobre - X Vai su X
Siena, 15enne radicalizzato giura fedeltà alla jihad: sul cellulare video con minacce contro i "miscredenti" - Un 15enne tunisino è stato collocato in comunità a Siena per arruolamento con finalità di terrorismo e porto di armi, dopo indagini della D. Come scrive virgilio.it
Fermato 15enne tunisino radicalizzato che reclutava terroristi - Ha soltanto 15 anni il ragazzo tunisino fermato dai poliziotti della Digos di Firenze in collaborazione con i Carabinieri di Montepulciano ... Riporta ilcittadinoonline.it