Sicurezza più treni e concretezza Elezioni regionali | Ecco la Toscana che vogliamo

Firenze, 8 ottobre 2025 – La platea del Palazzo dei Congressi si è trasformata in una cartina di tornasole della Toscana: applausi, fischi e domande appuntite hanno scandito il confronto organizzato lunedì da La Nazione tra i tre candidati alla presidenza regionale, Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. Tra il brusio e le sedie che si riempiono in fretta, qualcuno prende appunti, altri commentano a voce bassa, altri ancora alzano lo smartphone per immortalare l’ingresso dei protagonisti. PRESSPHOTO Firenze, Palazzo dei Congressi. Confronto fra i candidati alle elezioni regionali della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza, più treni e concretezza. Elezioni regionali: “Ecco la Toscana che vogliamo”

In questa notizia si parla di: sicurezza - treni

Milano violenta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza: più controlli sui treni e nei luoghi della movida

Sicurezza in viaggio, la Polizia presidia strade, treni e cieli per una estate serena

Incendio a Grosseto sulla ferrovia, treni sospesi ed evacuato un albergo: in sicurezza case e un distributore

Abbadia: SS36 riaperta e treni regolari da domani Conclusi gli interventi di disgaggio e messa in sicurezza sul versante roccioso: Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio. Da domani regolare anche la circolazione ferroviaria - facebook.com Vai su Facebook

Grazie a donne e uomini di Fs security, è aumentata la sicurezza nelle stazioni e sui treni. A fine anno faremo nuove assunzioni per arrivare a 1.300 dipendenti, che vogliamo portare a 1.600. Manteniamo le promesse. - X Vai su X

Sicurezza, dati in Prefettura. Il piano per treni, scuole e per il centro cittadino - Ieri la riunione del Comitato con il sindaco e le forze dell’ordine della provincia. Da lanazione.it

Maroni: "Sicurezza treni, giovedì vedo Renzi ma preparo piano B" - "Giovedì mattina vedrò il premier Renzi e gli ribadirò la questione della sicurezza dei nostri treni, dove devono salire uomini della Polizia e dei Carabinieri, e, magari, anche avere l'esercito nelle ... Si legge su affaritaliani.it