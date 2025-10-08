Sicurezza e innovazione per il rilancio del porto | si rafforza la collaborazione tra Capitaneria e Autorità Portuale
Nella giornata di ieri si è svolto un importante incontro operativo tra il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, Francesco Benevolo, e il direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante della Capitaneria di porto di Ravenna, Maurizio Tattoli. Alla riunione, che ha visto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - innovazione
Imprese: in arrivo bando di EBTT per spese di igiene e sicurezza, assicurative e innovazione tecnologica
Innovazione, così l’IA migliora durata e sicurezza delle batterie per auto
Antonio Esposito Casapesenna Sicurezza nei Cantieri e Costruzione di Case Moderne: Innovazione e Sostenibilità
Si è chiusa la 24ª edizione di REAS 2025 a Montichiari: tre giornate dedicate a innovazione, tecnologie e formazione per il sistema emergenza. #emergenza #sicurezza #innovazione https://geosmartmagazine.it/2025/09/26/reas-2025-salone-internazionale-d - X Vai su X
Un weekend tra innovazione e sicurezza. Dal 3 al 5 ottobre, alle Fiere di Brescia, si è svolto il REAS Salone Internazionale dell'Emergenza, punto d’incontro per chi lavora ogni giorno nella protezione del territorio. Tra i protagonisti anche un modulo tecnico fir - facebook.com Vai su Facebook
Porto di Gioia Tauro, firmato il patto per il rilancio. Rixi: «Una sfida italiana ed europea» – FOTO - Il commissario Paolo Piacenza: «Dobbiamo creare un cluster logistico che trattenga valore e occupazione in Calabria» ... Lo riporta corrieredellacalabria.it
Porto Aperto all’Innovazione e alle Startup con StartUpLive - ll ciclo di eventi itineranti di NAStartUp fa tappa nel cuore del Golfo di Napoli, chiudendo il semestre con un appuntamento speciale ospitato nella sede di uno dei partner storici dell’ecosistema ... ilmattino.it scrive