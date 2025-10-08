Sicurezza a Novara | le quattro proposte lanciate dal Movimento 5 Stelle
"Novara ha bisogno di sicurezza vera". A dichiararlo è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Mario Iacopino, che nel consiglio comunale di lunedì 6 ottobre ha presentato insieme al collega 5 Stelle Francesco Renna un pacchetto di interventi dedicati proprio al tema della sicurezza.Si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - novara
A rischio la sicurezza dei lavoratori... #cronaca #novara - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza a Novara: le quattro proposte lanciate dal Movimento 5 Stelle - Obiettivo dei consiglieri comunali del M5S, riportare decoro, presenza e vivibilità nei quartieri e nelle strade ... Lo riporta novaratoday.it