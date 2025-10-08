Sicurezza 26 nuovi agenti di polizia penitenziaria in arrivo nel carcere di Ferrara
Ventisei nuovi agenti in arrivo nel carcere di Ferrara. Ad annunciarlo è Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia. Con la conclusione del 185esimo corso Allievi della polizia penitenziaria, 2.060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
