Sicurezza 26 nuovi agenti di polizia penitenziaria in arrivo nel carcere di Ferrara

Ferraratoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventisei nuovi agenti in arrivo nel carcere di Ferrara. Ad annunciarlo è Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia. Con la conclusione del 185esimo corso Allievi della polizia penitenziaria, 2.060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

