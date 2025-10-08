Arezzo, 8 ottobre 2025 – Continuano con grande successo le presentazioni del libro collettivo "Siamo liberi? Resistenza e liberazione nella valle dell'Arno. Racconti e memorie generazionali", edito da I libri di Mompracem. Ogni appuntamento si presenta in modo diverso ed è comunque occasione di confronto, capace di unire la storia all'attualità, la memoria al futuro. Ai vari incontri intervengono alcuni degli autori del volume: Stefano Beccastrini, Arlo Bigazzi, Giampiero Bigazzi, Enzo Brogi, Letizia Fuochi, Giuseppe Giachi, Martina Giardi, Silvia Maglione, Marco Noferi, Giorgio Sacchetti, Giorgio Torricelli e Sergio Traquandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Siamo liberi?” Resistenza e liberazione nella valle dell’Arno