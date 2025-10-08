Siamo in un film di Alberto Sordi? | una clip esclusiva del documentario evento in sala dal 3 al 5 novembre

Un ricordo commosso e divertito del mattatore romano direttamente dalla voce di artisti, critici e giornalisti; un assaggio del documentario nella clip esclusiva in vista dell'uscita evento dal 3 al 5 novembre con Altre Storie. Albertone nazionale, l'attore più amato e più rappresentativo dell'italico senso della tragicommedia. Il ricordo di Alberto Sordi diventa cinema nel documentario Siamo in un film di Alberto Sordi?, diretto da Steve Della Casa e Caterina Taricano, in arrivo al cinema con Altre Storie per un'uscita evento, solo il 3, 4 e 5 novembre. Movieplayer.it celebra l'uscita con una clip esclusiva che anticipa alcune delle voci illustri presenti nel documentario. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

