Siamo devastati Morto dopo il ricovero d’urgenza il famoso si arreso dopo due giorni

. Era conosciuto per la sua passione per la moda, per la vita mondana e per il seguito che aveva accumulato sui social, dove condivideva consigli di stile e momenti del suo quotidiano. Ma dietro l’immagine di successo si nascondeva un dramma che negli ultimi mesi si era fatto sempre più evidente. Una famosa influencer di 31 anni è morta dopo un intervento di chirurgia estetica agli occhi, la cosiddetta “fox eye surgery”, una procedura nata per sollevare lo sguardo e rendere gli occhi più allungati. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto i fan e il mondo dei social, che da tempo seguivano la sua battaglia contro le complicazioni successive all’operazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it