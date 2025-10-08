Siamo devastati Famosissimo muore dopo un intervento estetico | aveva solo 31 anni
Era noto per il suo stile impeccabile, la passione per la moda e la vivace presenza sui social, dove dispensava consigli e raccontava frammenti di vita quotidiana. Dietro quell’immagine di successo, però, si celava un dramma che negli ultimi mesi era diventato sempre più evidente. Un influencer di 31 anni è morto dopo un intervento di chirurgia estetica agli occhi, la cosiddetta “fox eye surgery”, una procedura che promette di allungare lo sguardo e sollevare gli angoli oculari. La notizia della sua morte ha scosso profondamente fan e colleghi del mondo digitale. Una battaglia contro le complicazioni post-operatorie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
