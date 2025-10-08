Si travestivano da anziani per rapinare banche finiscono in carcere
Con maschere di gomma, si travestivano da anziani i due uomini, ora finiti in carcere, accusati di una serie di rapine e tentate rapine in banca. L'epilogo è giunto sabato scorso, 4 ottobre, quando i carabinieri della sezione operativa di Bergamo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
