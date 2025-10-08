Abbiamo letteralmente superato ogni limite per colpa dell'indottrinamento islamico: bambini che si tappano le orecchie al solo sentire la preghiera e la benedizione di un parroco. Il tutto è avvenuto a Cerea, in provincia di Verona. Si tratta di quattro bambini stranieri che, rispondendo alla domanda della preside che chiedeva loro il motivo per cui avessero compiuto quel gesto, hanno detto testualmente che, secondo la loro fede religiosa, ascoltare la benedizione del prete cattolico andrebbe contro principi del loro Dio. Bambini già indottrinati. Bambini in cui il futuro è già segnato e, come questo episodio dimostra, non va certo verso il dialogo interreligioso o l'integrazione, bensì verso una preclusione a priori verso i valori dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Si tappano le orecchie per non sentire la preghiera. Il caso dei bambini musulmani