Si suicida per lo sfratto la consigliera Rozza | Drammatico rimanere senza casa a 71 anni serviva un'alternativa

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 71enne si è ucciso mentre gli notificavano lo sfratto, facendo riaccendere nel dibattito pubblico la situazione abitativa degli indigenti in Lombardia. La redazione di Fanpage.it ha intervistato Carmela Rozza, consigliera regionale in quota Pd, che da decenni si occupa del tema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

