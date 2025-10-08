Si ribalta in un fosso con il furgone che trasporta legna | è grave

BARBERINO VAL D’ELSA – Ribaltato in un fosso un furgone adibito al trasporto di legna, schiacciato l’uomo che era alla guida: è grave. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa e il distaccamento di Poggibonsi del comando di Siena, sono intervenuti alle 13,50 di oggi (8 ottobre) in località Valle degli Alpaca, per l’incidente. Giunti sul posto, hanno effettuato il sollevamento del furgone con i cuscini di sollevamento, per estrarre l’uomo che era alla guida e che in seguito al ribaltamento del mezzo è rimasto sotto alla cabina di guida. I vigili del fuoco hanno posizionato l’uomo sulla tavola spinale ed una volta estratto è affidato alle cure del personale sanitario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it