SI perde sulla Via degli Dei recuperato dai vigili del fuoco
SCARPERIA – Si perde in una zona impervia in Mugello, intervengono i vigili del fuoco. Le squadre del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello e di Borgo San Lorenzo, sono intervenute sul sentiero della Via degli Dei, nel comune di Scarperia, per la ricerca e soccorso di una persona rimasta disorientata durante un’escursione nella zona impervia. Sono state inviate sul posto due squadre ed è stato attivato l’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna, che in breve tempo si è portato sulla zona ed ha individuato l’escursionista. L’uomo, infreddolito, è stato raggiunto dagli elisoccorritori e successivamente dalla squadra di terra che lo hanno portato verso il mezzo fuoristrada per trasportarlo sulla strada principale dove è stato affidato al personale sanitario per i controlli di rito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
