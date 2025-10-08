MILANO - Dramma alle porte di Milano. Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Si lancia dal sesto piano a Sesto San Giovanni e muore, lo stavano sfrattando. Il biglietto d'addio: «Non ce la faccio più»