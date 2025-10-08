Si getta dal balcone quando arriva l' ufficiale giudiziario anziano si toglie la vita durante lo sfratto | ha lasciato un biglietto

8 ott 2025

Uno sfratto finito in tragedia. Un uomo di 71 anni è morto questa mattina, 8 ottobre, a Sesto San Giovanni (Milano) durante lo sfratto che stava subendo dopo essersi gettato dal. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Si getta dal balcone quando arriva l'ufficiale giudiziario, anziano si toglie la vita durante lo sfratto: ha lasciato un biglietto

