si cosparge di solvente e minaccia di darsi fuoco la polizia lo salva a padova

AGI - La polizia di Padova ha salvato ieri pomeriggio un 55enne italiano che, dopo essersi versato del solvente altamente infiammabile addosso, minacciava di darsi fuoco. L'uomo aveva annunciato i suoi intenti suicidi con una telefonata al 113 e all'arrivo degli agenti si trovava nel cortile di casa con in mano un accendino. Due agenti si sono subito gettati su di lui riuscendo ad afferrare l'accendino. Una volta bloccato il 55enne è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in Ospedale dove è stato sottoposto a consulto psichiatrico. Uno degli agenti è rimasto ferito, riportando 5 giorni per contusione alla mano destra. 🔗 Leggi su Agi.it

