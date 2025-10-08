Si corre il Giro di Lombardia | attenzione al passaggio sulle strade lecchesi

Sabato 11 ottobre anche gli appassionati lecchesi sono chiamati ad affacciarsi e ad affollare le strade: si corre il Giro di Lombardia e, nelle sue fasi iniziali, vedrà il gruppo attraversare la nostra provincia nel collegamento tra Como e Bergamo, rispettivamente sede della partenza e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it