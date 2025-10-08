Si complica la corsa alle ATP Finals di Musetti | Auger-Aliassime potrebbe sorpassarlo già a Shanghai
Lorenzo Musetti ha perso nettamente agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, cedendo di schianto al cospetto del canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 6-2. Il tennista italiano non è mai riuscito a giocare alla pari del nordamericano, subendo un break decisivo nel primo set e poi crollando in maniera netta nella seconda frazione. Si tratta di una sconfitta pesante, perché quello andato in scena sul cemento della metropoli cinese era un testa a testa fondamentale in ottica qualificazione alle ATP Finals. Il toscano occupa l’ottavo posto nella Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: complica - corsa
Mercato Juventus, si complica la corsa all’obiettivo in attacco: nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con quel club! Ultime
Palestra Juve, i bianconeri insistono ma la corsa si complica: si aggiunge un’altra pretendente per l’esterno dell’Atalanta. A chi deve stare attenta la dirigenza juventina
Sancho Juventus, anche l’Inter piomba con decisione sull’esterno del Manchester United! Si complica la corsa all’obiettivo: le ultime
Anno scorso, #NapoliGenoa fu un match complicato. Nel secondo tempo, #Viera cambiò assetto e mise a disagio gli azzurri in corsa per lo scudetto. Pochi gol, ma una buona produzione offensiva: ecco come #Conte ha preparato la partita. ?https://napolinet - X Vai su X
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: nome lungo e complicato per un prototipo dallo smaccato stile corsaiolo, che nasconde qualche dettaglio che ritroveremo sulla nuova generazione della piccola tedesca. L'abbiamo vista in anteprima a Berlino in occasio - facebook.com Vai su Facebook
Masters 1000 Shanghai, Musetti out agli ottavi: vince Auger-Aliassime in due set - Lorenzo Musetti saluta Shanghai e si complica la vita nella corsa alle Atp Finals di Torino. Segnala msn.com
Corsa alle Atp Finals: Musetti "vede" Torino e Sinner può aiutarlo. Ecco come - Il toscano non solo ha riscattato un periodo opaco iniziato dopo il Roland Garros, anche a causa ... Secondo gazzetta.it