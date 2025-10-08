Lorenzo Musetti ha perso nettamente agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, cedendo di schianto al cospetto del canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 6-2. Il tennista italiano non è mai riuscito a giocare alla pari del nordamericano, subendo un break decisivo nel primo set e poi crollando in maniera netta nella seconda frazione. Si tratta di una sconfitta pesante, perché quello andato in scena sul cemento della metropoli cinese era un testa a testa fondamentale in ottica qualificazione alle ATP Finals. Il toscano occupa l’ottavo posto nella Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Si complica la corsa alle ATP Finals di Musetti: Auger-Aliassime potrebbe sorpassarlo già a Shanghai