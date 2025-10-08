Si chiamano salsicce solo se sono fatte con la carne Il Parlamento europeo dice no al ‘veggie burger’

Bruxelles, 8 ottobre 2025 – Burger di melanzane, salsiccia di tofu, straccetti di soia. I supermercati sono ormai pieni di confezioni con queste diciture, volte a identificare prodotti vegetali che ricalcano però le forme delle salsicce di maiale, degli hamburger di manzo o degli straccetti di vitello. Il Parlamento europeo ora dice stop: i termini associati alla carne non dovrebbero essere usati anche per i prodotti a base vegetale. L'Aula di Strasburgo ha approvato con 532 voti a favore, 78 contrari e 25 astenuti le modifiche mirate al regolamento sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), compreso un emendamento proposto dalla relatrice del Ppe Céline Imart, che impone il divieto di utilizzare termini riconducibili alla carne per i prodotti vegetali, come 'burger veggie' o 'salsiccia di tofu'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

