Short Track Pietro Sighel gemma azzurra Talento puro pronto a emozionare e… vincere!

Ci sono pochi atleti ancora in grado di emozionare davvero chi scrive. Pietro Sighel è fra loro, perché ha qualcosa in più rispetto a tanti altri. Non si tratta di un qualcosa di tangibile, bensì della capacità di scatenare sensazioni che solo lui è capace di suscitare. Perché quando lo si guarda pattinare, si realizza di essere di fronte a un talento puro, smisurato. Il ventiseienne trentino ha una padronanza del pattino eccezionale, riesce a fare manovre che tanti altri non possono neppure concepire; e le fa con una naturalezza, con una fluidità, disarmanti. Un sorpasso teoricamente impossibile, lui talvolta lo fa sembrare ovvio, come se avesse appena bevuto un sorso d’acqua. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short Track, Pietro Sighel gemma azzurra. Talento puro, pronto a emozionare e… vincere!

In questa notizia si parla di: short - track

Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup

Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino, short track e pattinaggio artistico

Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi

Short track, i convocati dell’Italia per Montreal: Sighel e Fontana le stelle azzurre in Canada - - X Vai su X

#prnews | Highlight della Mattinata - 4 Ottobre 2025 #MTB - TRINX factory team, Lucia Bramati ottava nello short track di Lake Placid - facebook.com Vai su Facebook

Short Track, Pietro Sighel gemma azzurra. Talento puro, pronto a emozionare e… vincere! - Pietro Sighel è fra loro, perché ha qualcosa in più rispetto a tanti altri. Scrive oasport.it

Short track, i convocati dell’Italia per Montreal: Sighel e Fontana le stelle azzurre in Canada - La nuova stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo e si comincia subito a fare sul serio con le prime due tappe del World Tour di short ... Come scrive oasport.it