Short Track non esistono seconde linee nell’Italia femminile Chiara Betti Gloria Ioriatti e Arianna Sighel pronte al 2025-26

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver monograficamente parlato delle atlete mediaticamente più in vista del movimento femminile italiano dello short-track – ossia Elisa Confortola, Arianna Fontana e Martina Valcepina (citate in rigoroso ordine alfabetico) – è doveroso effettuare un passaggio anche sul resto della squadra, poiché vi sono almeno altre tre ragazze che meritano di essere citate e presentate. Seguendo sempre l’ordine alfabetico, si parte da Chiara Betti. Trentina classe 2002 (dunque coetanea di Confortola), si è già messa in mostra a più riprese sui prediletti 500 metri e, soprattutto, rivelandosi una validissima staffettista. 🔗 Leggi su Oasport.it

Short Track, non esistono "seconde linee" nell'Italia femminile. Chiara Betti, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel pronte al 2025-26

