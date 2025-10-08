Short Track non esistono seconde linee nell’Italia femminile Chiara Betti Gloria Ioriatti e Arianna Sighel pronte al 2025-26
Dopo aver monograficamente parlato delle atlete mediaticamente più in vista del movimento femminile italiano dello short-track – ossia Elisa Confortola, Arianna Fontana e Martina Valcepina (citate in rigoroso ordine alfabetico) – è doveroso effettuare un passaggio anche sul resto della squadra, poiché vi sono almeno altre tre ragazze che meritano di essere citate e presentate. Seguendo sempre l’ordine alfabetico, si parte da Chiara Betti. Trentina classe 2002 (dunque coetanea di Confortola), si è già messa in mostra a più riprese sui prediletti 500 metri e, soprattutto, rivelandosi una validissima staffettista. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: short - track
Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup
Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino, short track e pattinaggio artistico
Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi
#prnews | Highlight della Mattinata - 4 Ottobre 2025 #MTB - TRINX factory team, Lucia Bramati ottava nello short track di Lake Placid - facebook.com Vai su Facebook
Fashion victim… O short track victim? ? Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser sono pronti per la stagione più glamour… Quella olimpicaaaaaaaaaa #ItaliaTeam @fisg_it - X Vai su X
Mondiali di short track, Sighel vince l'oro e l'argento - Una vittoria storica: all'Italia, infatti, l'oro mondiale in campo maschile mancava da ben 24 anni Pietro Sighel ha regalato ... Come scrive sport.sky.it