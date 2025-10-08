La nuova stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo e si comincia subito a fare sul serio con le prime due tappe del World Tour di short track, in programma a Montreal dal 9 al 12 e dal 16 al 19 ottobre. Il double-header canadese rappresenta a conti fatti il 50% dell’intera Coppa del Mondo 2025, che si chiuderà a fine novembre dopo altri due appuntamenti in Europa tra Danzica e Dordrecht. Le quattro prove del circuito maggiore stabiliranno il contingente di ogni Paese per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con l’Italia che ha la garanzia di schierare nella rassegna a cinque cerchi casalinga tutte le staffette e almeno un atleta in ciascuna gara individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, i convocati dell’Italia per Montreal: Sighel e Fontana le stelle azzurre in Canada