Short track i convocati dell’Italia per Montreal | Sighel e Fontana le stelle azzurre in Canada
La nuova stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo e si comincia subito a fare sul serio con le prime due tappe del World Tour di short track, in programma a Montreal dal 9 al 12 e dal 16 al 19 ottobre. Il double-header canadese rappresenta a conti fatti il 50% dell’intera Coppa del Mondo 2025, che si chiuderà a fine novembre dopo altri due appuntamenti in Europa tra Danzica e Dordrecht. Le quattro prove del circuito maggiore stabiliranno il contingente di ogni Paese per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con l’Italia che ha la garanzia di schierare nella rassegna a cinque cerchi casalinga tutte le staffette e almeno un atleta in ciascuna gara individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: short - track
Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup
Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino, short track e pattinaggio artistico
Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi
#prnews | Highlight della Mattinata - 4 Ottobre 2025 #MTB - TRINX factory team, Lucia Bramati ottava nello short track di Lake Placid - facebook.com Vai su Facebook
Fashion victim… O short track victim? ? Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser sono pronti per la stagione più glamour… Quella olimpicaaaaaaaaaa #ItaliaTeam @fisg_it - X Vai su X
Short track, i convocati dell’Italia per Montreal: Sighel e Fontana le stelle azzurre in Canada - La nuova stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo e si comincia subito a fare sul serio con le prime due tappe del World Tour di short ... Segnala oasport.it
Short track, Martina Valcepina torna dopo due anni. Jolly da giocare a Milano Cortina 2026? - track, uno dei temi forti è rappresentato dal ritorno in azione di Martina Valcepina. Segnala oasport.it